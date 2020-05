Maja Hyży publikuje zdjęcie z ukochanym, a fani typują płeć dziecka. "Bliźniaki?". Pewien szczegół sporo sugeruje

Od kilkunastu dni Maja Hyży raczy fanów pięknymi zdjęciami z zaokrąglonym brzuchem. Artystka już niedługo powita na świecie kolejną pociechę. By skłonić fanów do jeszcze większego zainteresowania ciążą, gwiazda wrzuciła do sieci specjalny post, pod którym internauci mieli zgadywać, jakiej płci będzie jej trzecie dziecko. Opinie są różne, choć jeden szczegół może być kluczowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Hyży opowiada o ciąży

Maja Hyży urodzi chłopca?

Wokalistka, która popularność zdobyła w programie "X Factor", opublikowała na instagramowym koncie zdjęcie, na którym trzyma się z ukochanym za rękę. Każde z nich ma też w dłoni pluszowego misia, on niebieskiego, ona różowego. Hyży chciała chyba sprowokować fanów, by typowali płeć jej trzeciego dziecka. Warto dodać, że autorką tego ujęcia jest zaprzyjaźniona fotografka Mai, Dorota Graczyk.

Internauci oczywiście zaczęli dzielić się swoimi przemyśleniami na temat płci dziecka Mai. Komentarze są przeróżne i nie da się jednoznacznie określić, ile głosów jest za dziewczynką, ile za chłopcem. Pojawiają się nawet pomysły, że Hyży po raz kolejny urodzi bliźniaki.

Bliźniaki, chłopiec i dziewczynka.

Bliźniaki?

Druga parka?

Uważni dopatrzyli się jednak czegoś jeszcze. Partner gwiazdy ma na zdjęciu wystawionego jednego palca przy niebieskim misiu, co według wielu oznacza tylko jedno, Maja urodzi trzeciego syna!

Chłopczyk. Chyba chłopczyk jest wskazany. Byle był zdrowy.

No przecież widać, że facet pokazuje palcem, że chłopiec.

No ciekawe, może Maja szybko odniesie się do tych licznych komentarzy. Jedno jest pewne, fani nie zawiedli i mocno kibicują idolce oraz jej nowemu ukochanemu. Dużo zdrówka!

ZOBACZ TEŻ: Maja Hyży do tej pory niechętnie mówiła o partnerze. Wreszcie zdradziła, jak się poznali. "Amor strzelił"