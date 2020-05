Anna Mucha na zdjęciach sprzed 30 lat. Aktorka wspomina początki swojej kariery: Trochę przypadkiem wzięłam udział

Anna Mucha od dzieciństwa obecna jest w polskim show-biznesie. Pierwsze role dostawała już jako mała dziewczynka. Osiągnęła także wiele sukcesów, ma na koncie występy w międzynarodowych produkcjach. Z okazji 30. rocznicy premiery filmu "Korczak" Andrzeja Wajdy postanowiła powspominać swoje pierwsze chwile na planie. Zagrała tam, mając 10 lat, a produkcja otworzyła jej drzwi do kariery.

Anna Mucha wspomina film Andrzeja Wajdy

Z tej okazji aktorka zamieściła na profilu instagramowym kadry z filmu. Możemy na nich zobaczyć młodą Anię, która już rokowała na dobrą aktorkę. Co więcej, zdradziła, że jej rola i obecność na castingu była całkowicie przypadkowa.

Wczoraj minęło 30 lat od premiery filmu "Korczak", reż. Andrzej Wajda, w roli tytułowej Wojciech Pszoniak. 30 lat (i trochę) odkąd zmieniło się moje życie. Nie żyję przeszłością, nie wspominam, ale obiecałam Wam, ze z okazji 30-lecia trochę pogrzebię w swojej pamięci. A było to tak: na przesłuchanie (casting) do Wajdy miał jechać mój przyjaciel, ja miałam tylko towarzyszyć, popatrzeć cyt. „jak wygląda wielki świat od kulis”. Trochę przypadkiem wzięłam udział. Wygrałam rolę dziewczynki numer naście, jako tło, wypełnienie Domu Korczaka. Pamiętam, jak pierwszego dnia na planie Dziewczynka nr 1 dostała zadanie aktorskie, którego wykonania natychmiast odmówiła, popłakała się i zrezygnowała. Wtedy niewiele się zastanawiając podeszłam do takiego poważnego pana, który był w centrum wszystkich wydarzeń, i sięgając za jego rękaw powiedziałam: „jak ona nie chce, to ja mogę to zrobić?”. Pan powiedział charakterystycznym tonem: „noo dziewczynko, to zagraj mi to!”, a później spytał, jak się nazywam: „Ania Mucha proszę Pana” i tak zostałam "Muszką" - napisała.

Anna Mucha jako dziecko odniosła wiele sukcesów. Jednym z jej największych osiągnięć było zagranie w filmie Stevena Spielberga pt. "Lista Schindlera". Zdobył on nie tylko międzynarodową sławę, ale i wygrał siedem Oscarów w 1993 roku.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze wspominki gwiazdy. Ostatnio z okazji 40. urodzin aktorka pokazała swoje zdjęcia z dzieciństwa, wspominając ulubione momenty z przeszłości. Choć wiele internautów zachwycało się fotografiami, wylewność aktorki jest dość zaskakująca. Może jest to spowodowane izolacją w domu, która skłania do refleksji i... porządków?