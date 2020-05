Adele od kilku miesięcy jest mniej aktywna w mediach, a jej zdjęcia rzadko trafiają do sieci. Co jakiś czas udawało się paparazzi spotkać ją na ulicy, dzięki czemu widzieliśmy, że piosenkarka przeszła na dietę, a jej skutki były spektakularne. Odchudzoną gwiazdę mogliśmy zobaczyć też na profilu Kingu Rusin, która opublikowała z nią zdjęcie zrobione podczas imprezy po rozdaniu Oscarów, zorganizowanej przez Beyonce i Jaya-Z. Tym razem Adele sama pokazała, jak teraz wygląda. Wszystko z okazji 32. urodzin, które obchodziła 5 maja.

Adele korzysta z zabiegów medycyny estetycznej?

Wokalistka zrzuciła ok. 45 kilogramów i prezentuje naprawdę fantastyczną sylwetkę. Jednak uwagę zagranicznych mediów zwróciła jej twarz, która wygląda nieco inaczej. Daily Mail postanowił skonsultować się z ekspertami od medycyny estetycznej. Dwóch specjalistów przeanalizowało każdą część. Są pewni, że Adele zaczęła korzystać z botoksu i wypełniaczy. Dr Lucy Glancey uważa, że piosenkarka wykorzystała te substancje do podniesienia brwi, co też wpłynęło na otwarcie oczu. Oprócz tego botoksem wypełniła fałdy nosowo-wargowe. Za to dr Chike ocenił, że poza tym zwiększyła objętość policzków oraz podkreśliła linię żuchwy. Uważa on, że to normalne, że osoby, które mocno schudły, poprawiają urodę. Wszystko przez to, że ich skóra ulega zwiotczeniu:

Po utracie wagi nasi klienci, zwłaszcza w grupie wiekowej Adele, zwykle stosują nieinwazyjne metody leczenia skutków zwiotczenia skóry i wynikającej z tego utraty objętości twarzy - powiedział w rozmowie z portalem.

Jego zdaniem, mogła również zastosować zaawansowaną laseroterapię napinającą skórę lub częstotliwość radiową w celu stymulowania produkcji kolagenu. Dzięki temu pojawił się efekt napinania i podnoszenia luźnej skóry.

Te zabiegi mogą dobrze działać w okolicach wokół oczu, linii żuchwy, szyi i ramion - podkreślił.

Dodatkowo stosuje peelingi, dzięki czemu jej cera jest w doskonałym stanie. Ale to nie wszystko! Zdaniem ekspertów, wypełniła też policzki, ponieważ to głównie z tej części podczas odchudzania znika objętość. Teraz wyglądają młodzieńczo i są ładnie podkreślone, co raczej nie jest spotykane u osób, które zrzuciły prawie 50 kg. Eksperci zapewniają, że jest to dzieło dobrego specjalisty, a niewielkie poprawki sprawiają, że piosenkarka prezentuje się świetnie:

Praca jest bardzo subtelna. W połączeniu z niesamowitą utratą masy ciała sprawia, że Adele wygląda fantastycznie!

Eksperci są też zdania, że piosenkarka od lat powiększa usta, ale teraz wyglądają "jak lekko ukąszone przez pszczoły". Jak oceniacie metamorfozę Adele?

