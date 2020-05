Mama Roberta Lewandowskiego podzieliła się swoim szczęściem. Chwilę po narodzinach wnuczki zamieściła wzruszający post

Iwona Lewandowska znów została babcią. Jej córka Milena ma już pięcioletniego syna Leona, a Robert i Ania trzyletnią Klarę. Grono wnucząt powiększyło się o Laurę, która przyszła na świat w środowy poranek w Monachium. Z tej okazji szczęśliwa babcia podzieliła się wyjątkowym wpisem w mediach społecznościowych.

Iwona Lewandowska o narodzinach wnuczki

Laura Lewandowska przyszła na świat o godz. 9:05, 6 maja. Kilka godzin później na facebookowym koncie mamy Roberta Lewandowskiego pojawił się wpis, w którym ogłosiła, że ma kolejnego wnuka.

Jestem dumną i przeszczęśliwą potrójną babcią. Przede wszystkim gratuluje rodzicom, Ani i Robertowi, którzy mnie uszczęśliwili - napisała na Facebooku Iwona Lewandowska.

Pod publikacją nie zabrakło gratulacji od znajomych teściowej popularnej trenerki.

Mama Ani Lewandowskiej zdradziła imię wnuczki

Po narodzinach wnuczki przemówiła także Maria Stachurska, czyli mama Ani. Mówiła, że rodzina obawiała się drugiego porodu, zwłaszcza że pierwszy nie należał do najłatwiejszych. Tym razem obyło się bez komplikacji, a teściowa piłkarza Bayernu Monachium w rozmowie z Polską Agencją Prasową zdradziła imię wnuczki.

Zarówno Ani, jak i Robertowi zawsze podobało się to imię. Gdy Ania była w ciąży, były nawet przez krótki moment przymiarki do innego imienia, ale trwało to tylko może jeden czy dwa dni. Zostali jednak przy tym pierwszym wyborze ze względu na Klarę - mówiła Maria Stachurska.

Mama Lewandowskiej mówiła, że trzylatka przyzwyczaiła się do tego, że jej siostra będzie miała na imię Laura. Ania i Robert nie mieli wyjścia i musieli zostać przy tym imieniu.

Ona czekała na Laurę, już się z tym imieniem oswoiła, bardzo się jej ono podobało, witała i żegnała siostrzyczkę tym imieniem. Poza tym Klara i Laura to imiona, które pięknie ze sobą współgrają - stwierdziła mama Ani Lewandowskiej.

Klara nie mogła się doczekać, aby poznać siostrę. Chwilę przed porodem Ania zamieściła zdjęcie pokoju Laury, a trzylatka z ciekawością zagląda do łóżeczka.