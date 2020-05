Anna Głogowska i Piotr Gąsowski poznali się piętnaście lat temu. Szybko zdecydowali się założyć rodzinę - bowiem w 2007 roku na świat przyszła ich córka, Julia. Za miesiąc nastolatka skończy 13 lat, a dumna mama pochwaliła się w sieci wspólnym zdjęciem. Do kogo jest bardziej podobna?

Anna Głogowska pokazała córkę

Gwiazda, która zyskała popularność w "Tańcu z gwiazdami", w ostatnim czasie nieco usunęła się w cień i zniknęła z show-biznesu. Nie przestaje być jednak aktywna w sieci, gdzie publikuje różne treści. Kilka dni temu wrzuciła na Instagram selfie z córką

To był bardzo dobry dzień. Zdążyłam ze wszystkim! Wszystko czego mi trzeba, dostałam łatwo, spontanicznie, od razu, bez zabiegania, za darmo! Hurra! Oto definicja obfitości - wyznała z wdzięcznością.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich pozostawił dumny tata.

Pięknie wyglądacie! Jak tak patrzę na naszą Julcię, to jestem szczęśliwy z dwóch powodów: po pierwsze, że mamy taką cudo-córcię, a po drugie, że nie jest za bardzo podobna do swojego tatusia - stwierdził z ulgą.

Natychmiast postanowiła odpowiedzieć mu Głogowska.

Mamy oboje powód do szczęścia. Ale, ale... Zaraz... Do mnie też nie jest za bardzo podobna!

Jak Wy uważacie?

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski - historia miłość

Tancerka i aktor poznali się w lipcu 2005 roku podczas wspólnego wyjazdu z przyjaciółmi do Włoch. Głogowską Gąsowskiemu przedstawiła jej "fanka", Katarzyna Skrzynecka. Po powrocie do Polski mieli wiele okazji, do bliższego poznawania się. Jesienią wystąpili bowiem we wspomnianym wyżej show, w którym zajęli piąte miejsce. Dwa lata później na świat przyszła ich córka, Julia. Na przestrzeni ostatnich lat wiele mówiło się o kryzysie w ich związku. Oni jednak nigdy nie potwierdzili plotek o rozstaniu.