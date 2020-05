Lara Gessler prezentuje zaokrąglony brzuch w ogrodniczkach. "Ciąża Ci służy". Zdjęcie wykonał jej ukochany

Lara Gessler zaskoczyła fanów i media, ogłaszając w zeszłym tygodniu swoją ciążę. Mało kto spodziewał się, że córka słynnej restauratorki zdecyduje się na założenie rodziny po zaledwie rocznym związku. Wygląda jednak na to, że z Piotrem Szelągiem łączy gwiazdę naprawdę wyjątkowe uczucie, a błogosławiony stan bardzo jej służy. Wystarczy spojrzeć na najnowszą fotografię.

Zobacz wideo Szalone tańce Magdy i Lary Gessler

Lara Gessler na zdjęciu zrobionym przez partnera

W przypadku polskich ciężarnych gwiazd łatwo dostrzec pewne zjawisko. Panie najpierw robią wszystko, by jak najdłużej ukryć przed mediami błogosławiony stan, lecz kiedy już się nim pochwalą, wrzucają do sieci mnóstwo zdjęć z zaokrąglonymi brzuchami. Tak dzieje się w przypadku chociażby Barbary Kurdej-Szatan, która w środę wrzuciła do sieci zdjęcia z nagim brzuchem, czy Lary Gessler, która w czwartek zapozowała w ogrodniczkach i wiejskiej scenerii. Córka Magdy Gessler dała do zrozumienia, że nie ma większego apetytu w ciąży, niż przed nią.

Po śniadaniu, przed obiadem. Pocieszam się, że dopóki gotuję, więcej rozdaję, niż jem. Będzie dobrze.

Zdjęcie spotkało się z olbrzymim entuzjazmem fanów.

Śliczna! Ciąża Ci służy.

Kwitnąco! Dużo zdrówka dla Was.

Pięknie Pani wygląda, cudowna okolica.

Lara oznaczyła w opisie fotografa tegoż ujęcia. Jest nim przyszły tata, który jak widać, nie opuszcza ukochanej nawet na krok. To bardzo ważne, by panie czuły wsparcie ze strony swoich mężczyzn przez cały czas. Zwłaszcza, kiedy rozwija się w nich nowe życie.

