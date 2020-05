Meghan Markle pokazała syna. Internauci nie mają wątpliwości, do kogo jest podobny

Archie skończył właśnie roczek. Z tej okazji w internecie pojawiło się nagranie autorstwa Harry'ego, na którym widzimy, jak Meghan czyta synowi książkę, trzymając go na kolanach. Wideo było szeroko komentowane w sieci, a to za sprawą długiej nieobecności malucha w mediach. Ostatni raz widzieliśmy go w zeszłym roku. Archie sporo urósł, co internauci od razu dostrzegli. Zdecydowana większość z nich nie ma wątpliwości, do kogo bardziej jest podobny. Zdjęcia Harry'ego z dzieciństwa mówią wszystko. To cały tata.

Zobacz wideo Książę Harry osobiście odniósł się do całej sprawy związanej z rezygnacją z pełnienia ról w rodzinie królewskiej

Książę Archie to kopia Harry'ego

W internecie nie brakuje zdjęć z dzieciństwa rodziców Archiego, dzięki czemu internauci mogą bez problemów sprawdzić, do kogo chłopiec jest bardziej podobny. Zdecydowana większość z nich nie ma wątpliwości, że Archie jest najbardziej podobny do taty.

Jeśli przyjrzymy się dokładnie zestawieniu zdjęć, to bez problemu zobaczymy kilka łudząco do siebie podobnych elementów. Rude włosy, charakterystyczny uśmiech i oczy świadczą o tym, że Archie wdał się w ojca. Podobnego zdania są komentujący internauci.

Nie mam wątpliwości. To cały książę Harry.

Wykapany tata. Wyglądają jak bliźniacy.

Spójrzcie tylko na te oczy i uśmiech. Jest niemalże identyczny, co tata - piszą w komentarzach.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Archie faktycznie jest bardzo podobny do Harry'ego, jednak warto pamiętać, że chłopiec będzie się zmieniał z miesiąca na miesiąc. Kto wie, może jako nastolatek będzie bardziej przypominał mamę. Jak myślicie?

RG