Plotki o tym, że Maffashion i Sebastian Fabijański spodziewają się dziecka krążyły w środowisku show-biznesowym od dawna, a w kuluarach plotkowano, że para rzeczywiście zamierza założyć rodzinę. Serwis Pudelek zdecydował się ogłosić tę informację jako pewną, choć sama zainteresowana nie zamierza jej potwierdzać.

- Nie komentuję i nikogo nie informuję o niczym, ale... polecam swoją markę Eppram - mówi w rozmowie z Plotkiem Maffashion.

Polecenie modowej marki, której jest współtwórczynią, nie jest przypadkowe. Chwilę po informacji o domniemanej ciąży Kuczyńska ogłosiła internautom start nowego biznesu, przewrotnie pisząc na swoim profilu na Instagramie:

W końcu informuje was o moim kolejnym projekcie, o swoim dziecku!

O dziecku, którego się rzekomo spodziewa, ani słowa.

Pierwsze plotki o ciąży pojawiły się już kilka tygodni po tym, jak wyszło na jaw, że Julka spotyka się z Sebastianem. Niezależnie od tego, czy są prawdą czy nie, według niej tego typu doniesienia to już przesadna ingerencja w prywatność - tłumaczy nam znajomy blogerki.

Wygląda na to, że prawdy dowiemy się wtedy, gdy Maffashion uzna za stosowne o niej poinformować. Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie to gwiazdy same decydują, kiedy ujawniać tego typu informacje za pośrednictwem social mediów. Wystarczy wspomnieć chociażby o Barbarze Kurdej-Szatan. Czekamy zatem na rozstrzygnięcie!