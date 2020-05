To jeden z najprzystojniejszych aktorów. Tak zmienił się do roli! "Wygląda jak Dracula"

Tom Hardy nigdy nie mógł narzekać na brak ciekawych propozycji filmowych. Rola w "Zjawie" przyniosła mu nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego, a całokształt jego pracy artystycznej został doceniony między innymi przez brytyjską rodzinę królewską - otrzymał order z rąk księcia Karola. Gwiazdor nie stroni od wcielania się w skomplikowane postacie, do których odtworzenia musi przygotowywać się również wizerunkowo. Hardy poddawał się już licznym metamorfozom, ale najnowsza szczególnie wzbudziła emocje fanów. Tom jako Al Capone? Nie do poznania!

Tom Hardy przeszedł metamorfozę

Brytyjski aktor podjął się nie lada wyzwania. Na dniach, a dokładniej 12 maja, w Stanach Zjednoczonych ma mieć miejsce premiera filmu "Capone" - kryminału biograficznego o włoskim gangsterze, w którego wcielił się nikt inny jak Tom Hardy. Gwiazdor, aby uwiarygodnić odgrywaną przez siebie postać, musiał przejść niebywałą metamorfozę. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Transformacja Toma Hardy 'ego w Al Capone w związku z zbliżającą się premierą biografii jest przerażająca!

Poszarzała i pomarszczona cera, siwe włosy, cygaro i spojrzenie mordercy - mrozi krew w żyłach. Aż trudno porównać efekt ucharakteryzowania aktora do jego wizerunku, który prezentuje na co dzień. Zmiana jest niesamowita!

Tom Hardy East News

Fani aktora zauważyli jednak, że pomimo starań makijażystów, Hardy nie przypomina w niczym postaci, w którą ma się wcielić w filmie. Według internautów Al Capone miał "twarz Cherubinka" a nie groźnego bandyty. Hardy podobno wygląda bardziej jak... Dracula!

Okropny makijaż. Wygląda bardziej jak Dracula niż Al Capone. Gangster miał uroczą i miłą twarz - czytamy w komentarzach pod zdjęciem.

Zgadzacie się z sugestiami użytkowników mediów społecznościowych?