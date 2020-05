Agata Rubik ćwiczy z Anną Lewandowską. Wrzuciła zdjęcie po treningu. Widać, że dostała niezły wycisk

Agata Rubik zadebiutowała w polskim show-biznesie ponad 15 lat temu. W 2005 roku startowała w konkursie Miss Polonia, jednak nie udało jej się go wygrać. Aspirująca modelka właśnie podczas konkursu poznała starszego o 19 lat Piotra Rubika, co otworzyło jej furtkę do świata mediów na dobre. Mimo że początkowo związkowi kompozytora i modelki nie wróżono świetlanej przyszłości, to ich relacja przetrwała. Para doczekała się dwójki dzieci i cieszy się rodzinnym życiem. Mimo dwóch ciąż Agata Rubik wciąż może pochwalić się idealną figurą, którą zawdzięcza nie tylko diecie, ale również regularnym ćwiczeniom.

Agata Rubik trenuje z Anną Lewandowską

Agata Rubik się nie oszczędza i regularnie trenuje, co chętnie relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. Modelka ma dobry kontakt z Anną Lewandowską, więc nic w tym dziwnego, że to właśnie pod jej okiem najchętniej ćwiczy. Oczywiście jak większość fanek trenerki, korzysta z jej treningów online. Ostatnio pokazała na Instastory, jak wygląda tuż po ćwiczeniach cardio z Lewą.

Agata Rubik instagram.com@agata_rubik

Gołym okiem widać, że się nie oszczędzała, a Ania dała jej niezły wycisk. Agata Rubik pozuje bez grama makijażu, a jej cała twarz jest zaczerwieniona i zlana potem. Gratulujemy wytrwałości. Jesteśmy pod wrażeniem! Już wiadomo, skąd wzięły się tak spektakularne efekty.

RG