Anja Rubik w rudych włosach na okładce "Vogue'a". Komentuje Maffashion. Trudno się nie zgodzić

cerrie35 2 godziny temu 0

Odnoszę takie wrażenie: Rubik jest znaną światową modelką, i tylko dlatego cokolwiek ta kobieta by na siebie nie założyła, zaraz inni celebryci by to podchwycili, i wtedy nawet brudny worek po ziemniakach stałby się trendy. Ale, nie, nie jakiś tam worek od sąsiada Kowalskiego co ma całe pole pyr, o nie, nie. To musiałby być worek koniecznie sygnowany jakimś logiem znanej marki za minimum kilka tysięcy.

Tak samo w przypadku tej okładki, ta cała "Nie mam zielonego pojęcia kto to" nie mogła skrytykować okładki, bo przecież jak można skrytykować światowej sławy modelkę, ktoś taki zawsze jest idealny i wszystko co robi musi być idealne. Chore, ale prawdziwe.

Mnie osobiście Rubikowa na tej okładce się nie podoba, wygląda jak brzydki rudy chłopak, w dodatku niewyspany, z podkrążonymi oczami, z ziemistą cerą, jakby od miesięcy nie wychodził ze swojej nory w piwnicy. Ohyda.