Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan trzy lata starali się o dziecko. Przy pomocy metody in vitro celebrytce udało się zajść w trzecią, wymarzoną ciążę. Radosną nowiną para podzieliła się z mediami w grudniu i od tamtej pory ciążowy brzuch Małgosi stał się jednym z bardziej komentowanych tematów w rodzimym show-biznesie. Sama zainteresowana bardzo skrupulatnie relacjonuje ciążę na Instagramie. Podobnie jak Radzio, który właśnie opublikował zdjęcie drzemiącej na kanapie Małgosi. Nie obyło się bez małej potyczki pomiędzy małżonkami.

Małgorzata Rozenek tuż przed rozwiązaniem

Ostatnie tygodnie Małgosia i Radek spędzili z dala od Warszawy. Chcieli w ten sposób uchronić się przed potencjalnym zagrożeniem zarażenia się od kogoś wirusem. Kilka dni temu wrócili do Warszawy, jednak i tak większość czasu spędzają we własnym mieszkaniu, a wyjścia poza dom ograniczają do minimum. Radosław sfotografował Małgosię, gdy ta zrobiła sobie popołudniową drzemkę. Oczywiście podzielił się fotką na Instagramie.

A pamiętam czasy, kiedy Małgonia dziwiła się: jak możesz spać w dzień?! Chociaż teraz musi się wyspać za dwoje. Zresztą ta pogoda usypia nie tylko ją - podpisał zdjęcie Radosław.

Małgorzata Rozenek, jak tylko się obudziła, zobaczyła na Instagramie, jak śpi. Postanowiła zainterweniować i zwróciła uwagę mężowi, że nie ułożył jej odpowiednio bluzki.

Pysiula!!! Nie mogłeś mi chociaż bluzki poprawić?! - pytała rozbawiona Małgosia.

Radosław w mig się wytłumaczył, że przecież poprawił jej bluzkę.

Małgorzata Rozenek zdradziła, że planowo ma rodzić na początku czerwca. Trzymamy kciuki za pomyślne rozwiązanie i nie możemy się doczekać małego Majdana.

