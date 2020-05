Dawid Podsiadło opowiedział na wyzwanie zespołu Taconafide i nagrał swoich 16 wersów do #hot16challenge2. Jego utwór pojawił się 6 maja na serwisie YouTube i od razu podbił internet. Na wykon Dawida czekaliśmy z niecierpliwością, jednak nie spodziewaliśmy się, że zrobi to w takiej formie. Jesteśmy zachwyceni.

Dawid Podsiadło wziął udział w wyzwaniu #hot16challenge 2

Dawid postanowił nagrać utwór w swoim niepowtarzalnym stylu. Zamiast rapować, zaśpiewał.

Nie będę rapował, bo nie umiem rapować, chociaż mnie nominował największy rapowy boysband - tak swoją odpowiedź na #hot16challenge rozpoczął Dawid Podsiadło.

Co ciekawe, artysta postanowił odnieść się do tekstu chłopaków z Taconafide, którzy zażartowali z Filipa Chajzera.

Jakub vel Quebo ma klocki lego i z panem Filipem jest dobrym kolegom, a Pan Filip się nie cieszył z AJSTI, taki już pan Filip ma LIFESTYLE - śpiewał.

Na koniec, w pięknych słowach podziękował wszystkim lekarzom i medykom.

Chciałabym zaznaczyć, że podziwiam lekarzy, wszystkie medyczne siły stojące na straży. Całe życie poświęcone nauce, teraz pierwsza liczba frontu w walce.

Dlatego bardzo dziękuję za całe wsparcie. Oni tego potrzebują.

Choć zmienił nieco formę wyzwania, opinię fanów mówią same za siebie. To był naprawdę świetny pomysł, a jego wykon spotkał się z wieloma pozytywnymi komentarzami.

Największy wygrany Hot16challenge!

Ekipa sprzątająca nie ma co robić bo Dawid pozamiatał - czytamy.

Do kolejnych nagrań nominował artystów, którzy z rapem nie mają wiele wspólnego. Są to Monika Brodka, Daria Zawiałow, Meek Oh Why'a i Michała Kempę.

Przypomnijmy, że #hot16challenge2 to obecnie najpopularniejsze internetowe wyzwanie, które wróciło do łask po ponad 6 latach. Choć wtedy nie miało charytatywnego celu, a jedynie nagrywanie 16 wersów w 72 godziny, tym razem towarzyszy mu słuszny cel. Chodzi bowiem o zebranie funduszy dla lekarzy i medyków na pomoc walki z pandemią.

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge