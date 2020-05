Mackenzie Foy rozpoczęła swoją karierę jako 11-latka. Wówczas wystąpiła w ostatniej części kinowego hitu o wampirach, wcielając się w dziecko Edwarda i Belli. Filmowa córka Kristen Stewart i Roberta Pattinsona wkroczyła już w dorosłość i nadal prowadzi aktywne życie zawodowe. Pracuje jako modelka, ale ma dość nietypowe hobby - trenuje sztuki walki, co można zaobserwować na jej instagramowym profilu. Jak wygląda dziewiętnastolatka? Sami zobaczcie!

"Córka" Kristen Stewart i Roberta Pattinsona ma już 19 lat

Saga "Zmierzch" mocno połączyła występujących w niej aktorów. Kristen Stewart wyznała nawet, że filmowy partner Belli był w realnym świecie miłością jej życia, jednak ich plany związane ze wspólną przyszłością i ślubem zostały pokrzyżowane i nie doczekały się realizacji. A co z ich "ekranową" córką? Mackenzie Foy jest już dorosła. Ukończyła 19 lat i nadal świetnie radzi sobie w show-biznesie, jednak w roli modelki, a nie aktorki. Zobaczcie, jak się zmieniła!

Mackenzie Foy Instagram/ @mackenziefoy

Przeglądając profil modelki w mediach społecznościowych można zauważyć, że Mackenzie ma bardzo nietypową jak na drobną nastolatkę pasję. Dziewczyna trenuje sztuki walki, a swoimi umiejętnościami chwali się na Instagramie, publikując filmiki.

Z kim współpracowała do tej pory Foy? Brała udział w wielu kampaniach znanych światowych marek, ale także pozowała dla Polo Ralph Lauren, Rubbermaid czy Garnet Hill. Swój epizod miała również w produkcjach The Walt Disney Company. Pomimo rozwoju kariery w modelingu, Mackenzie nie zapomniała na zawsze o aktorstwie. Co jakiś czas występuje w reklamach telewizyjnych i serialach.