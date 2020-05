Zbigniew Wodecki pochodził z Krakowa. Anna Dymna urodziła się w Legnicy, ale od wielu lat jest również mocno związana z byłą stolicą Polski. Drogi tych dwojga splotły się dzięki artystycznym zamiłowaniom. Muzyk zmarł trzy lata temu w wieku 67 lat. Dzisiaj obchodziłby 70. rocznicę swoich urodzin. Aktorka wspomina relację, jaka łączyła ją z popularnym wokalistą. Byli dla siebie jak rodzeństwo!

Anna Dymna wspomina Zbigniewa Wodeckiego

Dokładnie 70 lat temu na świat przyszedł Zbigniew Wodecki. Przyjaciele wciąż bardzo ciepło wspominają utalentowanego muzyka, którego utwory potrafiły wzruszyć, a także rozweselić niejednego słuchacza. Bardzo bliską relacją z wokalistą może pochwalić się Anna Dymna, która wzięła udział w nagraniu nowej wersji piosenki muzyka pod tytułem "Razem być", wykonanej przez zaproszonych do projektu krakowskich artystów. Aktorka przy okazji udzieliła wywiadu i w rozmowie z "Faktem" zdradziła, jakim człowiekiem był pan Zbigniew.

Ja z Krakowa, on z Krakowa. Był dla mnie jak brat. Był niezwykłą osobą w moim życiu. To człowiek zawsze uśmiechnięty, zawsze żartował do samego końca. Takich ludzi jak on jest bardzo mało w naszym życiu.

Zbigniew Wodecki od zawsze wspierał inicjatywy Anny Dymnej. Nie inaczej było z Festiwalem Zaczarowanej Piosenki, w którym wziął chętnie udział, by wystąpić na scenie z niepełnosprawnymi podopiecznymi fundacji. Aktorka wyznała, że często myśli o zmarłym muzyku, jednak pociesza się tym, że niedługo pewnie przyjdzie im się spotkać.

Brakuje mi go w momencie gdy sobie uświadamiam, że już go nie spotkam tutaj. Ale z drugiej strony wiem, że on cały czas jest. Mam świadomość, że mimo, że go jeszcze nie spotkałam, to jutro czy pojutrze na pewno go spotkam. Ja tak zawsze mówię i jakoś mi lepiej.

Anna Dymna dodała, że w obecnej ponurej rzeczywistości, muzyka Zbigniewa Wodeckiego działa kojąco na duszę i jest niczym "promyk słońca"!