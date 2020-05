Dokładnie rok temu Meghan Markle i Harry zostali rodzicami. W związku z pierwszymi urodzinami Archiego, członkowie rodziny królewskiej składali mu publiczne życzenia. Internautów i media zaciekawiło zdjęcie, które na Instagramie opublikował książę Karol. Fotografia piękna, ale kogoś na niej chyba brakuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Royal Baby. Księżna Meghan Markle i książę Harry pokazali dziecko

Książę Karol złożył wnukowi życzenia

Fotografia, która pojawiła się na oficjalnym profilu następcy brytyjskiego tronu i jego żony, przedstawia dumnego tatę - Harry'ego, trzymającego na rękach syna. Obok nich stoi książę Karol, który z radością patrzy na wnuka. Brakuje Meghan.

Wszystkiego najlepszego dla Archiego, który dziś obchodzi swoje pierwsze urodziny. Jego zdjęcie z dziadkiem zostało wykonane po chrzcie chłopca w lipcu 2019 roku - czytamy w opisie.

Fotografia była opublikowana w sieci już jakiś czas temu, jednak tym razem nieobecność na niej amerykańskiej aktorki może być bardzo wymowna. W końcu wiele osób to właśnie ją obwinia o ostatnie zajścia na dworze. To Markle miała bowiem namówić Harry'ego do opuszczenia rodziny i zrzeczenia się książęcego tytułu. Nie od dziś zresztą mówi się też, jakoby łamiąca protokół była księżna miała popaść w konflikt ze swoją szwagierką czy samą królową.

ZOBACZ TEŻ: Konflikt Meghan Markle i królowej Elżbiety II zaczął się od... tiary. "Meghan będzie miała to, co ja jej dam -nie to, co chce"

Życzenia potomkowi Meghan złożyła zarówno księżna Kate z mężem, jak i sama monarchini.

Najlepsze życzenia dla Archiego z okazji pierwszych urodzin - czytamy pod postem na profilu książęcej pary Camridge.

Ciekawe, czy kiedy Stany Zjednoczone znów otworzą powietrzne granice, Meghan i Harry odwiedzą Elżbietę II z jej ósmym prawnukiem.