cerrie35 godzinę temu Oceniono 1 raz -1

No po prostu dziecko ideał :-P Co za idiota kieruje się przy wyborze imienia dla dziecka jakimś imiennikiem. Chodzi mi o to, że imię to jest tylko imię, jak wybór imienia może decydować o tym jakim dzieckiem będzie człowiek, a potem jaki charakter będzie miało w dorosłości. To jest tylko imię, zlepek kilku liter do którego się przywiązujemy. A to jacy będziemy decyduje nasz charakter i sposób wychowania, oraz to w jakim środowisku wyrastamy i jakimi ludźmi się otaczamy.

A jest imiennik najgorszych imion, których rodzice powinni wystrzegać się jak ognia, bo np. dziecko z takim czy innym imieniem będzie od najmłodszych lat rozrabiaką i osiedlowym Sebiksem, albo Karyną? :-P