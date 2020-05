Archie skończył rok. Meghan przygotowała dla niego mnóstwo atrakcji. Organiczny i bezcukrowy tort to tylko początek

Wielkie święto w domu Meghan Markle i Harry'ego. Ich jedyny syn, Archie, obchodzi pierwsze urodziny. Z tej okazji rodzice przygotowali dla niego mnóstwo niespodzianek. Królewska ekspertka zdradziła, jak będzie wyglądał ten szczególny dzień. Nie zabraknie tortu, choć będzie on nietypowy.

Syn Meghan i Harry'ego obchodzi pierwsze urodziny

Mimo że Meghan i Harry już jakiś czas temu odeszli z rodziny królewskiej, to zamierzali uczcić ten szczególny dzień w Wielkiej Brytanii. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa urodziny nie odbędą się w takiej formie, jak początkowo zakładano. Członkowie rodziny królewskiej żałują, że nie zobaczą małego Archiego i jego rodziców w planowanym terminie. Jednak mimo niefortunnego splotu wydarzeń Meghan przygotowała dla syna kilka niespodzianek.

Archie Harrison przyszedł na świat 6 maja 2019 roku, niespełna rok po tym, jak jego rodzice stanęli na ślubnym kobiercu. Królewska ekspertka, Katie Nicholl, zdradziła ''OK! Magazine'', jak będą wyglądały jego pierwsze urodziny. Chłopiec uczci ten wyjątkowy dzień organicznym, bezcukrowym tortem. Nie zabraknie zabaw w basenie, a także wirtualnych rozmów z kuzynami z Cambridge.

Królowa złoży mu życzenia za pośrednictwem internetu, podobnie jak dzieci z Cambridge. Nie widzieli swojego małego kuzyna od miesięcy, więc nie mogli się doczekać, aż zobaczą, jak bardzo urósł - zdradziła Katie Nicholl.

Ekspertka dodała również, że Meghan i Harry intensywnie myślą o powiększeniu rodziny. Zadomowili się w Los Angeles na tyle, że drugie dziecko jest tylko kwestią czasu. Zdaniem Nicholl małżonkowie już niedługo podzielą się radosną nowiną. Bez wątpienia będzie to najlepszy prezent, jaki Archie mógł sobie wymarzyć. Póki co musi pocieszyć się zabawą z psami, które - jak twierdzi ekspertka - bardzo zżyły się z chłopcem i nie odstępują go na krok.

Nicholl nie sądzi, by Archie otrzymał wielką górę prezentów, bo ''ma wszystko, czego na co dzień potrzebuje''. Jego rodzice liczą jednak na prezenty, które mają dużo większe znaczenie, takie jak darowizny na cele charytatywne dla potrzebujących dzieci.