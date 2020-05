Justin Bieber i Hailey Bieber w nowym serialu opowiedzieli o swoim rozstaniu. "Teraz uważam, że to było jedyne rozwiązanie"

Hailey Bieber i Justin Bieber wpadli na pomysł rozpoczęcia nowego programu "The Biebers on Watch". Co więcej, będziemy mogli go obejrzeć już na platformie Facebook Watch (którą znajdziemy po lewej stronie portalu, zaraz pod głównym feedem i messengerem). Pierwszy odcinek już za nami, a w nim same rewelacje - mogliśmy nie tylko podziwiać piękny dom pary nad jeziorem, ale również dowiedzieć się szczegółów ich rozstania.

Hailey Bieber i Justin Bieber o rozstaniu

Program "The Biebers on Watch" pokazuje codzienność pary podczas ich domowej izolacji. Będzie miał 12 odcinków, emitowanych w poniedziałki, środy i piątki. Cały program został nakręcony w ich domu w Toronto. Klimat programu zdaje się niezwykle szczery, niewymuszony i niespecjalnie wyreżyserowany - do rejestrowania życia pary użyto zwykłych kamerek Go Pro.

Oprócz codzienności para postanowiła opowiedzieć historię swojej miłości. Wspominają nie tylko miłe, ale i te trudne chwile, opowiadając, jak sobie z nimi poradzili i jak wzajemnie się wspierali. Już w pierwszym odcinku Justin i Hailey wspomnieli o swoim rozstaniu, które nastąpiło zaledwie kilka miesięcy po potwierdzeniu ich związku. Okazuje się, że choć był to jeden z najtrudniejszych momentów w ich życiu, było to nieuniknione, o czym wspomniała Hailey:

Kiedy się rozstaliśmy, nie zostaliśmy przyjaciółmi. Zostałam całkiem sama - nie zaczęłam nowego związku, próbowałam zapomnieć i zapełnić pustkę spotykając się z ludźmi i rozmawiając z przyjaciółmi.

Teraz uważam, że to było jedyne rozwiązanie - rozstać się i podążyć własnymi drogami. Ja znalazłam oparcie w karierze. Kiedy ponownie się spotkaliśmy, byłam już doświadczona i wiedziałam, czego chcę - mówiła na nagraniu Hailey.

Przyznała też, że kiedy ponownie się zeszli miała sporo wątpliwości. Dopiero zapewnienia wspólnych przyjaciół, że Justin "pracuje nad sobą" utwierdziły ją w przekonaniu, że warto mu wybaczyć.

Warto dodać, że to nie pierwsza produkcja tej znanej pary. Jakiś czas temu Justin i Hailey stworzyli serię dokumentów "Justin Bieber: Seasons", w których mogliśmy zobaczyć chociażby wideo z ich drugiego, oficjalnego ślubu.

