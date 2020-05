Cezary Pazura często chwali się w mediach społecznościowych swoim szczerym uczuciem do żony, jednak jeszcze nigdy nie zrobił tego w tak kreatywny, romantyczny, a jednocześnie zabawny sposób. Aktor puścił wodze fantazji i zdecydował się na ujawnienie swoich umiejętności manualnych. Wyznanie do Edyty zapisał kredą na chodniku, ozdabiając je rysunkiem dużego kwiatka. Czyżby miała być to forma rekompensaty za nieodbytą podróż małżonków, podczas której mieli zamiar świętować jedenastą rocznicę ślubu? Rozbawieni fani podejrzewają, że Czarek "coś przeskrobał". Jednak to reakcja ukochanej gwiazdora najbardziej zaskoczyła internautów. Edyta "zgasiła" męża jednym komentarzem!

Cezary Pazura wyznaje miłość żonie, a ona reaguje

Edyta i Cezary Pazurowie uchodzą za zgodne małżeństwo. Wspólnie wychowują troje dzieci i chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak spędzają czas ze swoimi pociechami. Wzajemne publiczne wyznania miłości nie są w ich przypadku obcym zjawiskiem. Nawet kilka dni temu aktor udostępnił post, którym chciał uczcić "jedynie słuszną" jedenastą rocznicę ślubu, przy okazji kierując w stronę żony piękne słowa.

Tym razem Czarek postawił na bardziej kreatywną formę uzewnętrznienia swoich uczuć. Narysował na chodniku kredą "laurkę" - kolorowego kwiatka, którego opatrzył romantycznym podpisem. Efekt dzieła opublikował na Instagramie.

Nieśmiałe wyznanie cichego wielbiciela - czytamy na profilu Pazury.

Internautom bardzo spodobał się ten gest zakochanego męża, choć w komentarzach nie zabrakło humorystycznych i kąśliwych opinii, że Czarek musiał "coś przeskrobać", skoro tak ochoczo wyznaje miłość żonie.

Coś przeskrobał. Na bank!

Nudzi się z miłości.

Jednak to reakcja Edyty wzbudziła największe zainteresowanie. "Zgasiła" entuzjazm męża dwoma zdaniami:

Ależ Ty się nudzisz... Idź już do pracy, Czaro - skwitowała kobieta, żartując z wyznań męża.

Użytkownicy Instagrama szybko podłapali ironię i żart Edyty, jednocześnie sugerując, że powinna bardziej doceniać starania Czarka.

Ej, Edi, facet się stara, romantyk taki, a Ty z takim tekstem? Trza się postarać i przeprosić dziś... - pisali rozbawieni fani.

Widać, że miłość nadal kwitnie. Edycie i Czarkowi życzymy wytrwałości w uczuciu!

