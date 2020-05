Martyna Gliwińska pozuje w krótkich szortach oraz z torebką Hermes. Fani patrzą na co innego. "Taka figura po porodzie? Wow!"

Martyna Gliwińska w połowie marca po raz pierwszy została mamą. Ojcem chłopca jest Jarosław Bieniuk, ale do dziś nie wiadomo, czy byli partnerzy postanowili dać sobie kolejną szansę. Jest jednak mały promyk nadziei, bo ostatnio młoda mama pochwaliła się, że piłkarz odwiedził ją razem ze swoimi dziećmi. Tymczasem Martyna zasypuje obserwatorów fotografiami małego Kazika, ale teraz postanowiła opublikować swoje zdjęcia. Uwagę zwraca jej modna stylizacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze jakiś czas temu Gliwińska i Bieniuk byli razem

Martyna Gliwińska pozuje z torebką Hermes

Gliwińska zamieściła na Instagramie zdjęcia z wiosennego spaceru. Zdecydowała się na luźny look - bluza z kapturem, krótkie szorty z sieciówki oraz białe, sportowe buty. Do miejskiej stylówki dobrała rozchwytywaną torebkę Hermes. Trzeba przyznać, że to dosyć ciekawe połączenie. W końcu torebki tej marki potrafią kosztować tyle, co samochód. Wie coś o tym Agnieszka Radwańska, która ostatnio spacerowała po Warszawie z podobnym dodatkiem.

Falling for you like it’s spring - napisała tajemniczo Gliwińska.

ZOBACZ WIĘCEJ: Martyna Gliwińska pochwaliła się nowym zdjęciem Kazika, a fani typują do kogo jest podobny. Nie mają wątpliwości

Internauci nie mogli wyjść z podziwu. Zachwycili się sylwetką młodej mamy.

Jak zawsze pięknie.

Taka figura po porodzie? Wow!

Taka figura tuż po ciąży?! Dziewczyno, jak Ty tego dokonałaś? - pisali.

Nie ma co ukrywać - mają rację! Martyna wygląda świetnie i widać, że macierzyństwo jej służy. Czekamy na więcej fotek!