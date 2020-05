Lexy Chaplin przefarbowała brata. Efekt? Włosy trzeba było zgolić na zero

Lexy Chaplin to nowa idolka polskiej młodzieży. Zyskała popularność po tym, jak dołączyła do Team X. Teraz jej kanał na YouTube subskrybuje już ponad 750 tysięcy osób, a profil na Instagramie śledzi blisko 900 tysięcy fanów. Jakiś czas temu dziewczyna opuściła jednak willę youtuberów i wróciła do mamy oraz rodzeństwa, którzy mieszkają w Kościerzynie. Dzięki temu obserwatorzy Lexy mogą teraz dowiedzieć się więcej o jej braciach i siostrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Lexy Chaplin z Team X zagrała w Koło Plotka!

Lexy Chaplin przefarbowała włosy brata

Pomysłowość Lexy i jej rodzeństwa nie przestaje zaskakiwać. Tym razem Lexy postanowiła sprezentować bratu nową fryzurę, jednak nie byle jaką. Użyła do tego rozjaśniacza, farb i golarki. Takie połączenie w rękach "nie profesjonalisty" to nie najlepszy pomysł.

Lexy cały proces zaczęła od rozjaśniania gęstych, czarnych włosów Tony'ego. Niestety rozjaśniacz nie przyjął się najlepiej i biedny Tony skończył z rudymi włosami. Reakcja Lexy na widok brata wyraziła więcej niż tysiąc słów.

It's a rudy Murzyn! - śmiała się Lexy.

Jednak przygoda z metamorfozą na tym się jeszcze nie zakończyła. Lexy przeszła do drugiego etapu - czyli dalszego farbowania włosów. Miała do dyspozycji trzy kolory: różowy, fioletowy i niebieski. Na który się zdecydowali? Oczywiście nałożyli wszystkie.

Tony ponownie skończył z włosami o różnych kolorach. Jednak już tym razem postanowił pochwalić się nową fryzurą całej swojej rodzinie.

Mama Tony'ego i Lexy nie wyglądała na zadowoloną.

Trzeci etap szalonej metamorfozy to ogolenie głowy na łyso. Tony skończył z ogoloną głową, na której skóra była jeszcze w kolorach wcześniej nałożonych farb. Mamy nadzieję, że z czasem te barwy odpuszczą a włosy odrosną...

Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii.