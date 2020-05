Klaudia El Dursi podzieliła się nagraniem, które miało wpływ na jej karierę. "Od tego wszystko się zaczęło!"

Klaudia El Dursi pokazała nagranie, które wysłała, żeby dostać się do castingu do programu "Top Model". To właśnie to wideo zdecydowało o dalszych losach modelki.

REKLAMA

9 Instagram/klaudia_el_dursi Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA