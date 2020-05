Piłkarz Sebastian Villa oskarżony o pobicie swojej dziewczyny. "Straciłam ciążę przez ciosy, które mi zadał"

Jestem całkowicie za surowym karaniem osób (niezależnie od płci) znęcających się nad innymi czy to fizycznie czy psychicznie.

Mam jednak wątpliwości, gdy osoba po latach, lub po rozstaniu, "przypomina" sobie, jakie to krzywdy ją spotkały.

W tym przypadku, jeżeli faktycznie miało miejsce pobicie wskutek którego ofiara poroniła, reakcja powinna być natychmiastowa.

Artykuł jest tak skonstruowany, że ciężko domyślić się, jakie były przedziały czasowe. Ale że były, to pewne.