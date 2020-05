Szymon Hołownia płacze przed kamerą. Kuba Wojewódzki skomentował nagranie: Mnie wzruszył

janbar22 godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Hej, Gazeto! Pamiętajcie, że to jedyna realna alternatywa dla Du.y, więc proponuję jeszcze mocniejszą zmianę nastawienia do Hołowni (choć i tak je zmieniliście w porównaniu do marca b.r. gdzie jawnie z niego drwiliście).