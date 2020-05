Kaja Paschalska i raper VNM rozstali się. Aktorka odniosła się do nowej piosenki byłego

Kaja Paschalska rozstała się z raperem, ukrywającym się pod pseudonimem VNM. Para chętnie zamieszczała do tej pory wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, lecz teraz niemal wszystkie fotografie zniknęły. Raper nagrał utwór o rozstaniu z aktorką, a Paschalska wypowiedziała się na temat piosenki byłego partnera.

Kaja Paschalska o rozstaniu z VNM

Na YouTube 3 maja pojawił się najnowszy utwór Tomasza Lewandowskiego, zatytułowany "Hope for the best". VNM rapuje o trudnym rozstaniu z "miłością jego życia", którą do tej pory była właśnie Paschalska

Jedenasty marca ja i miłość mojego życia are no more. Moje ziomki wynajęli mi Condo. W głowie myśli czarne jak Mordor. Ale dopiero miał zacząć się horror.

Na profilu Kai Paschalskiej pojawiło się zdjęcie, w którym odnosi się do przymusowej izolacji. Ola Lubicz z "Klanu" przytoczyła sentencję w języku angielskim.

Nie patrz wstecz, chyba że to dobry widok - napisała pod zdjęciem aktorka.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy, w których fani komplementowali zdjęcie gwiazdy. Jedna z obserwatorek zapytała o utwór Lewandowskiego.

Odniesiesz się do utworu VNM'a, w którym odnosi się do waszej relacji? A raczej jej braku już? - zapytała obserwatorka.

Najpierw aktorka zapytała, po co autorce pytania ta wiedza. Panie porozumiały się w prywatnej wiadomości. Potem w komentarzu Kaja stwierdziła, że czasem ponoszą nas emocje i reagujemy dość ekspresyjnie, dlatego poleciła, aby tego nie oceniać.

Jesteśmy tylko ludźmi. Czasem reagujemy emocjonalnie szczególnie, jeśli czujemy się z kimś zżyci #dontjudge - odparła gwiazda.

Zdecydowanie Kaja ma rację. Mamy nadzieję, że byli kochankowie odnajdą szczęście.