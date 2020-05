Met Gala jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży mody. Odbywa się nieprzerwanie od 1946 roku w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. W tym roku impreza stanęła pod znakiem zapytania, ale okazuje się jednak, że organizatorzy poradzili sobie nawet z tak niefortunnym splotem wydarzeń. W tym roku modowe Oscary odbyły się w wirtualnej rzeczywistości.

REKLAMA

Zobacz wideo Anja Rubik pokazała kulisy MET Gali. Bawiła się z Miley Cyrus

Met Gala 2020 jednak się odbyła

Met Gala formalnie nazywana jest Costume Institute Gala. Odbywa się zawsze w pierwszy poniedziałek maja i jest inauguracją wystawy odbywającej się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Wydarzenie idealnie odzwierciedla to, kto liczy się w show-biznesie, a żeby otrzymać bilety, trzeba wkraść się w łaski samej Anny Wintour. W tym roku miała odbyć się na trzy dni przed otwarciem wystawy ''O czasie: Moda i trwanie'', podczas której zaplanowano prezentację kreacji z archiwum muzeum, a tematem przewodnim miał być właśnie czas. Wszystko to z okazji okrągłej,150. rocznicy powstania muzeum. Największe gwiazdy świata mody i sztuki miały zaprezentować własną interpretację tematu przewodniego, który w tym roku przyświeca całemu wydarzeniu.

Niestety, w związku z zamknięciem Metropolitan Museum of Art organizatorzy zdecydowali o odwołaniu tegorocznego wydarzenia, a nowego terminu nie podano. Kreacje, które można byłoby podziwiać w trakcie wystawy, miały pojawić się w majowym wydaniu amerykańskiego ''Vogue'a''. Jednak wszyscy miłośnicy mody i show-biznesu mogli spać spokojnie. Met Gala odbyła się w planowanym terminie, ale na platformie YouTube.

W nocy z poniedziałku na wtorek przenieśliśmy się do nowojorskiego muzeum dzięki wirtualnej rzeczywistości. Organizatorzy przygotowali wiele smaczków, które z pewnością umilą ten trudny czas i zrekompensują brak pełnowymiarowego wydarzenia. Na oficjalnym kanale amerykańskiego wydania "Vogue'a" w specjalnej zakładce ''Best of Met Gala'' można przypomnieć sobie poprzednie edycje modowych Oscarów. O północy polskiego czasu na kanale "Vogue USA" odbyła się transmisja live, którą prowadziła Anna Wintour. Jednak to nie wszystko, co przyszykowali organizatorzy. W wirtualnej edycji Met Gali wystąpiły dwa zespoły - Florence and the Machine i Virgil Abloh.