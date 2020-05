Cztery tygodnie temu przy porodzie zmarło dziecko Kary Keough Bosworth. Teraz odszedł jej ojciec

Ostatnie tygodnie w życiu Kary Keough Bosworth są naprawdę dramatyczne. Na początku kwietnia aktorka straciła przy porodzie swoje drugie dziecko, a kilka dni temu zmarł jej ukochany tata, Matt Keough. Gwiazda pożegnała go we wzruszającym wpisie na Instagramie.

Dwie tragedie w rodzinie Kara Keough Bosworth

Aktorka opublikowała w niedzielę bardzo smutny post. Wrzuciła do sieci kilka zdjęć z tatą, dając do zrozumienia, że nie ma go już wśród żywych. W opisie nawiązała do tragedii sprzed miesiąca.

Tatusiu, proszę, zajmij się moim synem. Naucz go poprawnego rzutu piłką, a także tego, by znalazł prawdziwych przyjaciół. W niebie będziesz też dziadkiem na pełnym etacie" - napisała aktorka.

Fani gwiazdy serialu "The Real Housewives of Orange County" składali swoje kondolencje. Ból Kary jest w tym momencie prawdopodobnie nie do opisania. 6 kwietnia pożegnała bowiem swojego syna, McCoya, który zmarł tuż po porodzie. Informując fanów o tragedii, dodała, że jego organy być może posłużą innym dzieciom.

Ponadto w zeszłym tygodniu Kara opublikowała osobiste zdjęcie, w którym publicznie ubolewała nad stratą dziecka.

Miałbyś dzisiaj 3 tygodnie. Budziłbyś się i pokazywałbyś nam więcej siebie. Chciałabym być matką dwójki dzieci. Moje mleko regulowałoby Twój harmonogram. Twoja siostra zadawałaby pytania na temat pępka.

Aktorkę spotkała wielka tragedia. Mamy nadzieję, że bliscy pomogą jej pozbierać się po stracie dwóch tak bliskich osób. Przypomnijmy, w nieco podobnej sytuacji znalazła się cztery lata temu Celine Dion. 14 stycznia zmarł mąż diwy, Rene Angelil, a dwa dni później jej brat, Daniel Dion.