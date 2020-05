Sylwia Juszczak na początku 2019 roku przywitała na świecie swoje trzecie dziecko. Mała Konstancja jest owocem jej miłości z Mikołajem Krawczykiem. Aktorka w przeciwieństwie do większości swoich koleżanek z branży, które mają dzieci, nie ma problemu z pokazywaniem twarzy swojej pociechy. Co więcej, coraz częściej publikuje wspólne zdjęcia z mężem i maleństwem na Instagramie. Tak było i tym razem, gdy z wtuloną Konstancją pozowała do zdjęcia Mikołajowi.

Sylwia Juszczak z córką w obiektywie Mikołaja Krawczyka

Czas powszechnej izolacji sprzyja Sylwii Juszczak, która ma teraz jeszcze więcej czasu dla swojej małej córeczki. Ostatnie dni majówki para wraz z dzieckiem spędziła z dala od miasta, gdzie mogła nacieszyć się spokojem i świeżym powietrzem. Mikołaj Krawczyk postanowił uwiecznić błogi moment, fotografując ukochaną wraz z córką. Aktorka pochwaliła się zdjęciem na Instagramie, na którym widzimy rozbawioną Konstancję na rękach mamy.

Matka i córka. Oczami taty i męża. Miłość - napisała pod zdjęciem.

Fani aktorki oczywiście nie zawiedli i obsypali rodzinkę komplementami.

Pięknie. Córcia, jaki pucuś fajny. Pozdrawiam.

Dwie piękne dziewczyny.

Fajne dziewczyny. Super fotka - czytamy pod zdjęciem.

Sylwia Juszczak urodziła już trójkę dzieci, a wciąż może cieszyć się świetną figurą. Patrząc na jej profil na Instagramie, widzimy, że nie korzysta z żadnej katorżniczej diety, ani też nie przesadza z ćwiczeniami. Gratulujemy efektu.