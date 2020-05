Alicja Bachleda-Curuś zasłynęła w Hollywood nie tylko swoją grą aktorską, ale również romansem z Colinem Farrellem, którego owocem jest syn Henry Tadeusz. Chłopiec ma już 10 lat. Mimo że związek aktorki z gwiazdorem z Los Angeles nie przetrwał, to wciąż ze względu na dziecko utrzymują dobre relacje. Alicja już od jakiegoś czasu spotyka się z tajemniczym biznesmenem. To poważny związek, o czym mogą świadczyć, chociażby zaręczyny, które potwierdziła sama zainteresowana kilka miesięcy temu podczas jednej z branżowych imprez. Teraz niektórzy z fanów aktorki dopatrują się u niej ciążowych krągłości.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Alicja Bachleda-Curuś jest wymagającą matką. ''Henio mówi, że jestem najbardziej surową mamą spośród mam jego kolegów''

Fani dopytują Alicję Bachledę-Curuś czy jest w ciąży

Alicja Bachleda-Curuś na Instagramie zamieściła krótki filmik, na którym wyraża swoją wdzięczność dla wszystkich lekarzy, szczególnie teraz, gdy są nam tak bardzo potrzebni.

Wielu ludzi teraz nie śpi, żeby ratować nasze życie, zatem oklaski dla lekarzy i służby zdrowia. Dla wszystkich tych, którzy w tych niecodziennych czasach umożliwiają nam tę codzienność. Dziękujemy, jesteśmy wdzięczni - mówiła aktorka.

Pod postem znalazło się wiele pochwał za miły gest w stosunku do medyków, jednak znaleźli się i tacy, którzy zauważyli zmiany w wyglądzie aktorki. Pierwsze co nasunęło się do głowy "ciekawskim" internautom to ciąża.

Inaczej Pani wygląda. Ślicznie, ale inaczej. Czyżby...xxx?

Kochana, jesteś w ciąży? - dopytują pod filmem.

Alicja oczywiście nie odpowiedziała na insynuacje fanów. Myślicie, że faktycznie już niedługo aktorka ogłosi radosną nowiną?

RG