Tylko po co ten rozbuchany konsumpcjonizm? Zacytuję Plotka sprzed kilku miesięcy pod rozwagę: "Jane Fonda na oscarową galę założyła kreację, w której mieliśmy okazję ją już podziwiać na festiwalu Cannes sześć lat temu. To świadomy zabieg, który ma na celu ochronę środowiska." No ale to Fonda - klasa sama w sobie, która nie potrzebuje sobie doczepiać piórek ;)