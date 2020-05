Anna Lewandowska ma nową fryzurę? "Chyba był fryzjer na chacie". Postawiła na cieniowane końcówki. To nie jedyna zmiana

Anna Lewandowska jak większość polskich gwiazd, razem ze swoją rodziną izoluje się w domu. Z tego powodu coraz chętniej dzieli się pomysłami na ćwiczenia w domowym zaciszu, a także proste i zdrowe potrawy. Jednak jej ostatnie zdjęcie wzbudziło wiele kontrowersji. Trenerka pokazała się w nowej, odświeżonej fryzurze i ze sztucznymi rzęsami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wszystkie salony kosmetyczne i fryzjerskie są cały czas zamknięte.

Anna Lewandowska w nowej fryzurze

Na zdjęciu trenerka ma nie tylko obcięte końcówki i grzywkę, ale i zdecydowała się odświeżyć kolor. Tym razem postawiła na klasyczne ombre.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internauci nie wierzą, że trenerka mogła wykonać taką fryzurę w domowych warunkach.

Chyba był fryzjer na chacie.

Rzęsy mimo kwarantanny widzę zrobione.

Ładny kolorek włosów - czytamy.

Trenerka nie odpowiedziała na żaden z komentarzy. Co sądzicie o tej zmianie?

Anna Lewandowska Anna Lewandowska - Instagram

Anna Lewandowska rodzina

Przypomnijmy, że Ania i Robert Lewandowscy już niedługo przywitają na świecie swoje drugie dziecko. Tego momentu wyczekują nie tylko rodzice, ale i media na całym świecie. Termin przewidywany jest na maj, także z każdym dniem trenerka jest coraz bliżej rozwiązania. Dodatkowo Anna Lewandowska nieustannie przygotowuje się do porodu, który nie będzie łatwy w tych czasach. Pierwszy przeszła bardzo ciężko, także stara się zrobić wszystko, by za drugim razem było łatwiej. Mocno trzymamy za to kciuki i nie możemy doczekać się drugiego maleństwa Lewandowskich.