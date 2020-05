Ola Żebrowska pokazała duży brzuch na Instagramie. "Nie wyczuwam optymizmu". Jej reakcja jest jednoznaczna

Ola i Michał Żebrowscy spodziewają się narodzin trzeciego dziecka. Para ma już dwóch synów - Henryka i Franciszka. Teraz Ola Żebrowska jest już w bardzo zaawansowanej ciąży, co chętnie pokazuje na Instagramie. Żona aktora słynie z poczucia humoru i dystansu do siebie, co widać na każdym jej ciążowym zdjęciu. Tym razem jednak wiele wskazuje na to, że nie miała dobrego nastroju.

Ola Żebrowska pokazała duży brzuch

Rosnący brzuszek może dawać się we znaki każdej ciężarnej. Z pewnością w tym stanie, jak i w każdym innym, bywają lepsze i gorsze momenty. Tym razem publikując nową fotografię, Ola Żebrowska nie żartowała, a za to schowała twarz pod wielkim rondem kapelusza i zaprezentowała fragment dużego ciążowego brzuszka.

Rosnę - napisała żona aktora.

Jedna z fanek uznała, że robiąc zdjęcie, Ola Żebrowska nie miała dobrego nastroju.

Nie wyczuwam optymizmu niestety, ale rozumiem - napisała jedna z fanek.

Ola Żebrowska nie odpowiedziała na ten komentarz, ale go polubiła. Można więc wywnioskować, że zgadza się z opinią fanki. Nie wiadomo oczywiście skąd nastrój żony aktora. Być może brzuszek daję się jej we znaki, a może ma dość izolacji? Z pewnością jednak to chwilowe pogorszenie nastroju, a za chwilę Ola wraz z mężem będą bawić internautów swoimi żartami. Czekamy na to!

