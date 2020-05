George i Amal Clooney mają kryzys? Amerykański tabloid twierdzi, że po izolacji para się rozwiedzie

Ślub "wiecznego kawalera" George'a Clooneya z piękną prawniczką Amal Alamuddin odbył się sześć lat temu i był ogromną sensacją. Teraz jednak amerykańskie media twierdzą, że parę dopadł pierwszy poważny kryzys, który może nawet skończyć się rozwodem.

George i Amal Clooney rozwiodą się?

Do czasu przymusowej izolacji George i Amal Clooney często żyli na odległość. Para dzieliła czas pomiędzy dom w Los Angeles i w Londynie. To właśnie w angielskiej stolicy Amal pracowała, natomiast George skupiał się na swoich zobowiązaniach w "mieście aniołów". Nie wiadomo jednak, gdzie obecnie para przebywa, ale "Globe" twierdzi, że nagła i stała izolacja George'a i Amal w jednym miejscu nie wychodzi im na dobre.

Podobno małżeństwo przechodzi swój pierwszy kryzys i według tabloidu, wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu izolacji George i Amal wystąpią o rozwód. Amal jest podobno apodyktyczna i rozstawia męża po kątach, natomiast on jest bałaganiarzem i nie sprząta po sobie, co doprowadza jego żonę do furii. Nie wiadomo oczywiście, na ile doniesienia "Globe" są prawdziwe, ponieważ "The Sun" jest zupełnie innego zdania. Brytyjski tabloid uważa, że Amal i George nigdy nie byli tak szczęśliwi, że spędzają razem dużo czasu, a aktor wreszcie może nacieszyć się obecnością dzieci - Elli i Alexandra.

Z pewnością niedługo przekonamy się, która wersja wydarzeń jest bliższa rzeczywistości.

