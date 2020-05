Brad Pitt oficjalnie jest tatą sześciorga dzieci: Maddoxa, Zahary, Shiloh, Paxa, Vivienne i Knoxa. Część z nich adoptował, gdy był w związku z Angeliną Jolie. Kilka lat temu związek się rozpadł, a para przez ten czas wciąż walczyła w sądzie o opiekę nad nieletnimi oraz podział majątku. Okazuje się, że ma jeszcze więcej pociech. Podobno aktor od wielu lat ukrywa jedno ze swoich dzieci.

Brad Pitt od lat ukrywa dziecko?

Na okładce australijskiego tygodnika "New Weekly" pojawiło się zdjęcie aktora sprzed lat, który trzyma na rękach dziecko. Tabloid twierdzi, że to sekretne dziecko, które spłodził w czasie kręcenia filmu "Wywiad z wampirem". Podobno podczas pobytu w Wielkiej Brytanii w latach 90. gwiazdor sporo romansował i w ten sposób doczekał się córki, która teraz jest dorosła. Na okładce można dostrzec jeszcze zdjęcie Brada z kobietą, która ma zasłoniętą twarz. Podobno to rzekoma córka aktora.

Brad Pitt New Weekly

Brad Pitt podobno obawia się, jak na taką wiadomość zareaguje Jennifer Anniston. Wprawdzie aktor był w związku małżeńskim z gwiazdą "Przyjaciół" od 2000 roku, ale podobno Jen i Brad są znów razem i w pewien sposób ta informacja może wpłynąć na ich relację. Zapewne para zdążyła już wszystko omówić, ponieważ jeden z tabloidów twierdzi, że Aniston i Pitt razem się izolują. Jeden z informatorów powiedział, że trudna sytuacja na świecie zbliżyła do siebie byłych małżonków.

Co na to Angelina Jolie? Na pewno się ucieszy! Aktorka chciałaby adoptować kolejne dziecko, gdy tylko zakończą się wszystkie sprawy rozwodowe z Bradem Pittem.