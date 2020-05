Ilona i Adrian poznali się na planie szóstej edycji show "Rolnik szuka żony". To Adrian jest rolnikiem, który dzięki programowi chciał odnaleźć swoją drugą połówkę. Udało się i do tej pory jest związany z Iloną. Teraz jego wybranka zdradziła sporo szczegółów z ich relacji podczas Q&A na Instagramie.

"Rolnika szuka żony". Ilona odpowiada na pytania fanów

Od udziału w "Rolniku" Ilona jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie zgromadziła sporo obserwatorów i fanów show. Uczestnika programu chętnie publikuje zdjęcia z Adrianem, a tym razem poszła o krok dalej i zdecydowałą się odpowiedzieć na pytania fanów. Oczywiście ciekawscy internauci zadawali nawet te intymne. Chcieli m.in. wiedzieć, czy Ilona i Adrian planują ze sobą zamieszkać. Wybranka rolnika odpowiedziała.

A mamy. Ale nic więcej nie zdradzę - napisała.

Oznacza to, że Ilona i Adrian wciąż nie zdecydowali się zamieszkać ze sobą, mimo że są już w związku od 9 miesięcy. Najwyraźniej nie spieszy im się z podejmowaniem poważnych decyzji, choć nie unikają rozmów na ten temat i planują już pierwsze kroki. Ilona zdradziła również, że najbliższy tydzień spędzi ze swoim ukochanym. Przy okazji wyjawiła, co ją skłoniło do napisania listu do Adriana.

Szczerze, wizytówka Adriana, namowa kuzynki (bez tego bym się nie odważyła) - napisała.

Dobrze, że Ilona zdecydowała się na ten krok, bo widać, że odnalazła prawdziwą miłość na planie "Rolnika" i jest szczęśliwa.