herr7 19 minut temu

Jest to dość żałosne. Jeżeli w łóżku jest naprawdę Anna Mucha to mam wątpliwości, czy należy jej współczuć. Gdyby była kobietą która się sama szanuje to ten ogryzek, który zrobił jej to zdjęcia bez pozwolenia mógłby się dzisiaj jedynie pochwalić podbitym okiem. Na co zresztą w pełni by zasługiwał. Jeżeli jednak umieścił to zdjęcie za jej pozwoleniem to mogą jedynie powiedzieć, że wart jest pac pałaca.

Ta sprawa ma też jeszcze inny aspekt. Wyborcza od lat podnosi larum, kiedy prawa kobiet są naruszane. Robi to zresztą zwykle z przesadą. A tu mamy przykład, gdy hołubiony przez to medium "samczyk" chwali się swoją zdobyczą. I gdzie się podziały te redakcyjne feministki gotowe wydłubać oko za czyn znacznie mniej naganny? Chyba że owe "wartości", które GW od lansuje są dla "motłochu", a tzw. elita może robić co chce.