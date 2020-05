Olga Kalicka niedawno opublikowała zdjęcie, pod którym w mediach społecznościowych pojawiło się kilka krytycznych komentarzy. Na fotografii widać było, jak młoda mama z radością obserwuje pierwsze kroki swojego malucha na świeżym powietrzu. Czujni obserwatorzy zauważyli, że aktorka przebywa z synkiem u dziadków, co przez ostatnie tygodnie było niezgodne z zaleceniami rządowymi, które mówiły o unikaniu kontaktów międzyludzkich. Olga nie zraziła się nieprzychylnymi opiniami i nadal chwali się postępami Aleksego tak, jak robiła to do tej pory. Tym razem poinformowała użytkowników Instagrama o tym, że chłopczyk wypowiada już pierwsze słowa, jednak zniecierpliwiona Kalicka czeka, by z jego ust usłyszeć najpiękniejszy wyraz - "mama"!

Olga Kalicka czeka na pierwsze słowa syna

Aktorka udostępniła na swoim instagramowym profilu kolejne urocze zdjęcie z Aleksym. Chłopczyk idzie z Olgą za rączkę, co ewidentnie cieszy młodą mamę. Aktorka z pewnością byłaby jeszcze bardziej szczęśliwa, gdyby w końcu usłyszała z ust synka upragnione słowo. Kalicka postanowiła pożalić się w mediach społecznościowych i zasięgnąć opinii internautek. Zrobiła to z dużą dozą humoru.

Tam, tam! I wszystko powie... tam, bumbum, Tata, Baba, Dziadzia... a Mama... nie powie. Wciąż czekam na ten dzień. Kto jeszcze czeka, aż jego dziecko powie "mama"? - czytamy we wpisie gwiazdy.

Okazuje się, że wiele kobiet ma podobny problem. Internautki zaczęły dzielić się własnymi przeżyciami na łamach Instagrama.

"Doskonale Cię rozumiem. Mój synek też tylko tata i tata".

"U mnie też tak było, wszystko oprócz mama".

Miejmy nadzieję, że Olga Kalicka jak najszybciej doczeka się upragnionego słowa z ust swojego synka. Trzymamy kciuki!

