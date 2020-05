Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy, że Anna Kalczyńska świętuje kolejną rocznicę bycia mamą, publikując w mediach społecznościowych archiwalne zdjęcie z czasów, kiedy była w ciąży. Na jej instagramowym profilu można zobaczyć również fotografie z dziećmi, które obrazują, jak popularna dziennikarka spędza czas ze swoimi pociechami. Tym razem fani Kalczyńskiej wirtualnie "poznali" jej siostrę! Kobiety są do siebie podobne?

Siostra Anny Kalczyńskiej. Podobna do dziennikarki?

Anna Kalczyńska dodała na swoim InstaStories zdjęcie przedstawiające jej siostrę, Marię Kalczyńską. Dziennikarka nie ma problemu z pokazywaniem swoich najbliższych w mediach społecznościowych. Tym razem pochwaliła się ponownie swoją siostrą i zdradziła jej najbliższe plany. Popularna prezenterka nie szczędziła słów zachwytu nad urodą swojego rodzeństwa, podpisując fotografię słowami:

"Moja piękna Sis..."

Dodatkowo Anna zdradziła, że Maria wyjeżdża z Polski, by poza granicami kraju rozpocząć nowy etap życia.

Wyjeżdża i rozpoczyna nowe życie w Kopenhadze - czytamy na profilu dziennikarki.

Anna Kalczyńska siostra instagram.com/annakalczynskam

Co możemy rozczytać z opublikowanej fotografii? Z pewnością to, że siostra Kalczyńskiej jest utalentowaną "panią domu", skoro spod jej rąk wyszło tak obłędnie i smacznie wyglądające ciasto marchewkowe, które udekorowała kawałkami truskawek. Uważacie, że Maria jest podobna do znanej gwiazdy TVN-u? Dajcie znać w komentarzach.

