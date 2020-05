Rafał Mroczek zbudował budę dla psa. Ma bardzo oryginalny kształt. "Zrobiona samodzielnie"

o_kulson_nac 12 minut temu 0

Profesjonalna buda z płyty wiórowej... Nie chce mi się wspominać o tym, jak przymocowana jest dachówka, bo to ani ozdoba ani nie chroni od deszczu. Po co ją nakleił nasz mistrz robót ręcznych - nie da się wymyślić. No coż, jedyna rada jaką mam dla Pana Mroczka, to żeby dał sobie spokój z budami a wziął psa do domu... Wszyscy będą zadowoleni!