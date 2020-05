Blanka Lipińska zdradziła, co kręci ją w Baronie. "Dłonie i te palce gitarzysty"

Odkąd Blanka Lipińska i Baron oficjalnie potwierdzili swój związek, stali się parą numer jeden w polskim show-biznesie. Portale oraz gazety rozpisują się o jeszcze świeżej relacji, a im się to chyba wyjątkowo podoba. Baron, który wcześniej nie był zbyt aktywny w mediach społecznościowych, stał się ich stałym bywalcem. Jednak to zdecydowanie Blanka wiedzie prym w podkręcaniu wciąż gorącej atmosfery. Ostatnio zrobiła to ponownie.

Blanka Lipińska zdradziła, co kręci ją w Baronie

Autorka bestsellerowej książki "365 dni" poświęciła swój wieczór, aby odpowiedzieć na kilka pytań internautów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się między innymi, że Aleksander Milwiw-Baron robi najlepszą herbatę z mlekiem czy że być może już niedługo zrobią wspólną relację z gotowania. Jednak nie to zwróciło naszą uwagę.

Blanka szczerze i bardzo szczegółowo odpowiedziała na jedno z pytań. Obserwator zapytał, co najbardziej lubi w swoim chłopaku.

Co cię kręci w Alku fizycznie, a co mentalnie?

Fizycznie - dredy, (...) dłonie i te palce gitarzysty. Uśmiech oczy i barki. Mentalnie - spokój, duchowość, złooooo - odpowiedziała pisarka.

Blanka Lipińska o Baronie instagram/blanka_lipinska

Lubicie tę parę? My bardzo czekamy na zapowiedziane już wspólne gotowanie. Jesteśmy ciekawi, jak Blanka i Baron dogadują się na co dzień!