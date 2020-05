Marcelina Zawadzka już od jakiegoś czasu popularyzuje na swoim instagramowym profilu koncepcję życia w zgodzie z naturą. Wszystko po to, aby chronić planetę przed zbędnym zanieczyszczaniem. Modelka w mediach społecznościowych pochwaliła się wiosennymi porządkami w szafie i zorganizowała wyprzedaż ubrań, dzięki której promuje akcję kupowania odzieży "z drugiej ręki". Przy okazji opublikowała zdjęcie, na którym widać jej garderobę. Według fanów jest ogromna!

Marcelina Zawadzka pozuje w ogromnej garderobie

Szafy pękające w szwach, wieszaki pełne kolorowych ubrań - to raj dla większości kobiet, które mogłyby zaszyć się w takiej garderobie na kilka godzin, by wybrać wymarzoną stylizację. Z takich przywilejów może na co dzień korzystać Marcelina Zawadzka, jednak okazuje się, że celebrytka pomimo zamiłowania do mody, potrafi zrezygnować z nadmiernego konsumpcjonizmu. Miss Polonia zdecydowała się na "wiosenne porządki" i zorganizowała wyprzedaż swoich ubraniowych "perełek". Z niektórymi trudno było jej się rozstać.

Uff! Wyprzedaż trochę mi zajęła, ale było warto! Dzisiaj dorzucam kolejną partię ciuchów na sprzedaż i przyznam, że chyba weszło mi to w krew, więc sukcesywnie będę dodawać moje ubrania (choć naprawdę trudno było mi rozstać się z niektórymi z nich). Moja szafa wygląda teraz schludnie jak nigdy i przede wszystkim potrafię w niej wszystko odnaleźć, a nie tylko zgubić siebie. Czuję się spełniona i polecam Wam wszystkim nie tylko wiosenne sprzątanie szafy, ale i nabywanie ciuchów z drugiej ręki, dbając nie tylko o własne portfele, ale i naszą planetę.

Nie tylko pokaźna liczba ubrań zwróciła uwagę internautów. Użytkownicy Instagrama zauważyli, że garderoba Marceliny jest niezwykle duża. Metraż robi wrażenie!

Chcielibyście zakupić ubrania od popularnej modelki? Marcelina podczas izolacji podejmuje wiele wyzwań. Ostatnio pomalowała swój balkon na dość oryginalny kolor!