Agnieszka Sienkiewicz zapytana, ile łączy ją z serialową Dorotą z "Przyjaciółek". Podsumowała dowcipnie

Agnieszka Sienkiewicz w serialu "Przyjaciółki" gra bardzo lubianą Dorotę. Kiedy jej fani zaniepokoili się, że odchodzi z produkcji, słychać było głosy, że to zdecydowanie "najlepsza postać". Ile z Doroty jest w Agnieszce? Aktorka zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie.

"Przyjaciółki": Ile Agnieszka Sienkiewicz ma w sobie z Doroty?

Agnieszka Sienkiewicz na Instagramie zachęciła fanów do zadawania pytań. Spodziewała się, że trafią się jej również te, które mogą sprawić kłopot. Aktorka ma jednak ogromne poczucie humoru i kiedy fani zapytali o cechy wspólne z serialową Dorotą, odpowiedziała zdjęciem, na którym porównała "prawdziwą" siebie i wystrojoną Dorotę z "Przyjaciółek".

Agnieszka Sienkiewicz odpowiada, ile w niej Doroty z 'Przyjaciółek' Fot. Agnieszka Sienkiewicz - Instagram

Hmmm... No niewiele - dopisała krótko.

Choć Agnieszka Sienkiewicz nie gra głównej roli w serialu (te zarezerwowane są dla Magdaleny Stużyńskiej, Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej i Anity Sokołowskiej od lat), to fani i tak pokochali jej Dorotę - na tyle, że wielu nie wyobraża sobie "Przyjaciółek" bez tej postaci.

W ostatnim, obecnie emitowanym sezonie Doroty jest o wiele więcej, niż w poprzednich. Agnieszka Sienkiewicz wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. Wcześniej musiała ograniczyć swój czas na planie zdjęciowym - jej bohaterka najpierw złamała nogę, potem wyjechała. Jednak w listopadzie 2019 roku cieszyła się, że wraca do pracy - efekty możemy nadal oglądać na antenie Polsatu.

"Przyjaciółki" - co z 16. sezonem serialu?

Otwarte pozostaje pytanie, co stanie się z 16. sezonem serialu. Aktorki zapewniały, że kolejny - jesienny - sezon "Przyjaciółek" jest w planach. Te jednak pokrzyżowały wydarzenia na świecie. W kwietniu miały się rozpocząć zdjęcia do 16. sezonu, jednak wciąż nie wiadomo, jaki jest stan tego projektu. Prace na planach zdecydowanej większości produkcji utknęły w martwym punkcie i najpewniej zostały przesunięte na późniejsze terminy. To zaś może wpłynąć na datę premiery "Przyjaciółek" jesienią tego roku - być może na antenę Polsatu trafią one nieco później, niż do tej pory.