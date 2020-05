Związki Kuby Wojewódzkiego od lat są szeroko komentowane w mediach. Samozwańczy król TVN-u nigdy nie stronił od towarzystwa pięknych kobiet. Od jakiegoś czasu nie milkną spekulacje o powrocie dziennikarza do starej miłości - Anny Muchy, która jest stałą bywalczynią jego warszawskiego apartamentu. Atmosferę rozgrzewają publikacje postów na instagramowym profilu Wojewódzkiego. Gwiazdor udostępnił zdjęcie, na którym reklamuje sprzęt do wybielania zębów, jednak internauci zwrócili uwagę na coś innego - torebkę i damskie stopy! Z kim Kuba spędza kwarantannę?

Kuba Wojewódzki ma nową partnerkę?

Dziennikarz TVN-u jest w ostatnim czasie bardziej aktywny w mediach społecznościowych i zdecydował się na dołączenie do krytykowanych przez niego niegdyś kampanii reklamowych. Tym razem opublikował zdjęcie ze świecącym aparatem do wybielania zębów w ustach. Jednak to nie promowany sprzęt zrobił na internautach wrażenie, a ślady obecności kobiety w luksusowym apartamencie Wojewódzkiego. Sami zobaczcie!

Kuba pokazał fanom nie tylko przestronną kuchnię, ale również zdradził, że nie spędza izolacji domowej sam. Dziennikarz jest w towarzystwie tajemniczej kobiety, czego dowodem ma być damska torebka pozostawiona na krześle oraz wystający fragment stóp z pomalowanymi paznokciami. Czyżby były to nogi Anny Muchy? Tak spekulują niektórzy użytkownicy Instagrama!

To na pewno Mucha!

Mucha często wlatuje!

Niektórzy internauci są jednak przekonani, że znana aktorka nie jest właścicielką zaprezentowanych na fotografii stóp.

Tajemnicza kobieta ze zmysłowymi stopami.

I torebka na krześle...

To nie są stópki Ani!

Myślicie, że aktorka znów wpadła w odwiedziny do Kuby? Nawet jeśli nie, to dziennikarz z pewnością spędza miło czas z inną "tajemniczą kobietą", delektując się kieliszkiem wina w jej towarzystwie.