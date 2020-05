Sandra z "Hotelu Paradise" przeprasza Maćka. Na wizji zdradziła jego sekret [KOŁO PLOTKA EXTRA]

Sandra to jedna z bardziej kontrowersyjnych - a tym samym barwnych - uczestników show "Hotel Paradise". Miała plan, żeby razem z Maćkiem dojść do finału, jednak jej marzenia zakończyło pojawienie się Marty. Gdy jej partner wybrał nową mieszkankę rajskiego hotelu, między Sandrą a Maćkiem doszło do spięcia i kilku nieprzyjemnych sytuacji. Zobaczcie, co nam wyznała w Kole Plotka Extra!

REKLAMA