Tatiana Okupnik wspomina koszmarny poród. "Pielęgniarka nie widziała czegoś takiego w swojej karierze"

Tatiana Okupnik jest mamą dwójki dzieci. Córkę urodziła w 2016 roku - nie chwaliła się wcześniej ciążą, o narodzinach również poinformowała dopiero po pewnym czasie. W nagraniu na Instagramie zdradziła, co takiego stało się w czasie porodu. I jest to opowieść, której nie powinna przeczytać żadna przyszła matka, mająca jakiekolwiek wątpliwości.

Tatiana Okupnik o szczegółach przerażającego porodu

Tatiana Okupnik swoje wyznanie zaczęła od wspomnienia, że trzeba było przeprowadzić u niej interwencyjne cięcie cesarskie. Poród trwał zbyt długo, zagrożone było życie i dziecka, i mamy. Problem zaczął się przy znieczuleniu, które akurat na wokalistkę nie chciało zadziałać (tak się niekiedy zdarza - niektórzy są odporni na działanie środków znieczulających):

W 4-tej godzinie parcia, 32-giej godzinie porodu ktoś powiedział, że można zakończyć to szybciej, to wiadomo, że powiedziałam OK, lecimy. Czekali, aż powiem, że nic nie czuję. Natomiast ja ciągle czułam. Mówiłam w trakcie parcia, że boli, wiedziałam, że nie może znieczulić całkowicie, więc myślałam, że tak ma boleć. Mówiłam, że ciągle czuję.

Konieczne było przeprowadzenie operacji w znieczuleniu ogólnym, czyli pod narkozą. Po wybudzeniu zaczął się koszmar. Początkowo Okupnik nie wiedziała do końca, co się dzieje i dlaczego, nie widać było też rozmiarów katastrofy. Na nogach miała specjalne uciskowe nogawice, które miały przyspieszyć zejście opuchlizny. Wszystko wyglądało dobrze, ale zaniepokoiła ją jedna rzecz - do jej jednoosobowej sali niepokojąco często przychodziły pielęgniarki:

Jedna pielęgniarka powiedziała, że nie widziała czegoś takiego w swojej kilkudziesięcioletniej karierze.

W czasie porodu, który trwał ponad 30 godzin (!), opiekujące się piosenkarką pielęgniarki i położne popełniły błąd, który miał później tragiczne konsekwencje. Kroplówkami podano jej zbyt dużo płynów, które zgromadziły się w dolnych partiach ciała. To plus silne rozciąganie mięśni w czasie samego porodu a potem parcia spowodowało, że ciało Tatiany po porodzie zmieniło się nie do poznania, o czym na nagraniu opowiadała powstrzymując z trudem łzy:

W ciągu tych 33 godzin podano mi 12 litrów płynów w kroplówkach. Grawitacja - płyny znalazły się w dolnej części mojego ciała, o czym ja jeszcze nie wiedziałam.

Okazało się później, że w połowie ud to nie był opatrunek - to było moje ciało, moje podwozie, które tam właśnie się kończyło.

Efekt był taki, jaki był - rozdarte zostały na całej długości, choć nie miałam naturalnego porodu, całe mięśnie pochwy - tylna ściana pochwy została rozerwana. Wtedy jeszcze nie wiedziałam. Zrobiło się piękne rektocele.

Rektocele, czyli przypadłość, która dotyczy naprawdę bardzo, ale to bardzo niewielu kobiet po trudnym porodzie. W wyniku ogromnego osłabienia mięśni w rejonie pochwy i końca układu pokarmowego (a mięśnie te w czasie porodu - również cesarki! pracują w sposób nieporównywalny z żadnym innym wysiłkiem) dochodzi do "wypadania" odbytnicy przez pochwę. Brzmi koszmarnie, i tak też bez wątpienia było. Rekonwalescencja trwa długo, jest szczególnie niekomfortowa dla kobiet, wymaga zabiegów ginekologii estetycznej. Tatiana Okupnik poprzestała na samej informacji o rektocele, która i tak kosztowała ją ogromnie dużo. Widać było, że piosenkarka walczy ze sobą, żeby tylko się nie rozpłakać - choć przecież od tego porodu miną za moment 4 lata.

Dojście do siebie po tym wszystkim, a mówię tylko o zejściu opuchlizny, o poruszaniu się, trwało ponad miesiąc. Nie mogłam zginać nóg, przejmowałam się nogami, że nigdy nie założę już spódnicy. Nie mogłam się schylić, żeby się umyć. Cesarka nie była żadnym problemem. Natomiast to, że moje ciało wyszło poza swoje granice...

Jest też jednak i dobre zakończenie tej historii. Wiele kobiet po takim wydarzeniu już nigdy nie zdecydowałoby się na kolejne dziecko. Ale nie Tatiana Okupnik. Dwa lata później urodziła syna.