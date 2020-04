Aleksander Kwaśniewski zmienił wizerunek. Były prezydent zapuścił gęstą brodę! W takim wydaniu jeszcze go nie widzieliśmy

Aleksander Kwaśniewski, będąc prezydentem Polski, razem z żoną uważany był za ikonę stylu. Po zakończeniu kadencji oddał się pracy w różnych instytucjach, ale często udzielał się też w mediach. Jego znakiem rozpoznawczym stała się gładko ogolona twarz, na której próżno było szukać nie tylko brody, ale i zawadiackiego wąsa. Choć do jego wizerunku zdążyliśmy się wszyscy przyzwyczaić przez ostatnie lata, Aleksander Kwaśniewski najwyraźniej postanowił nas wszystkich zaskoczyć. W wywiadzie, którego udzielił stacji Polsat, pokazał się w gęstym zaroście.

Aleksander Kwaśniewski z gęstą brodą

To niemałe zaskoczenie dla widzów stacji. W końcu od kilkunastu lat jego stały wizerunek to doskonale skrojony garnitur, ułożone włosy i ogolona twarz. Nie mamy wątpliwości, że dbała też o to jego żona, Jolanta Kwaśniewska, która ma wyczucie stylu. Co się stało, że były prezydent zdecydował się na taką zmianę? Możliwe, że to nowy wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego, albo wpływ "utknięcia" na wygnaniu - od kilku tygodni były prezydent przebywa w Szwajcarii, skąd ma utrudniony powrót do kraju ze względu na zamknięte granice.

Aleksander Kwaśniewski mimo przebywania w domu, chętnie wypowiada się na tematy polityczne. Jest proszony o komentarze w bieżących sprawach, jednak jeszcze na początku kwietnia regularnie się golił. Jak widać, w pewnym momencie zaniechał tej czynności, czego efekt możemy zaobserwować na powyższym zdjęciu.

Aleksander Kwaśniewski - rodzina

Warto przypomnieć, że ostatnio wizerunek zmieniła również jego córka Aleksandra Kwaśniewska. Postanowiła nieco skrócić włosy i odświeżyć kolor. Efektem pochwaliła się na Instagramie. Tutaj możecie zobaczyć Olę w nowej fryzurze.