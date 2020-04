Zanim Meghan Markle wyszła za księcia Harry'ego była związana z producentem filmowym Trevorem Engelsonem. Ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i rozpadło się zaledwie po dwóch latach, w 2013 roku. Plotkowano wówczas, że kością niezgody pomiędzy małżonkami były plany co do posiadania dzieci. Jak się okazuje, w nowych związkach już oboje zdążyli je zrealizować.

Były mąż Meghan Markle będzie ojcem

Kilka tygodni po królewskim ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego Trevor Engelson oświadczył się córce miliardera Tracey Kurland. Co ciekawe, jego ślub również zbiegł się w czasie z ważnym wydarzeniem w rodzinie królewskiej, bo z narodzinami księcia Archiego, syna Meghan i Harry'ego. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce były mąż Meghan również będzie mógł cieszyć się z posiadania dziecka. Na Instagramie zamieścił wspólne zdjęcie z żoną, na którym trzyma ją za ciążowy brzuch. Przy okazji zdradził, że spodziewają się córeczki, która ma przyjść na świat we wrześniu, co sugeruje nam, że Tracy Turland jest mniej więcej pomiędzy czwartym, a piątym miesiącem ciąży.

Przyszła matka roku i tata. Najlepsze, co w życiu wyprodukowałem. Dziewczynko, jesteśmy tak podekscytowani, żeby przywitać cię we wrześniu - napisał przyszły tata.

Trevor Engelson Trevor Engelson/Instagram

Meghan Markle ponownie mieszka w Kalifornii, więc będzie miała okazję osobiście pogratulować byłemu mężowi. Myślicie, że się na to zdecyduje?

RG