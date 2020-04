Córka cenionej i sławnej restauratorki, Magdy Gessler, właśnie potwierdziła, że już wkrótce przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Lara od niedawna jest ze swoim parterem i ojcem dziecka. Kim jest Piotr Szeląg?

Kim jest Piotr Szeląg - parter Lary Gessler?

Lara Gessler podobnie, jak ciążę, długo ukrywała swój związek. Jej parter nie jest osobą medialną i rzadko pokazuje się u boku ukochanej. Pierwszy raz oficjalnie mogliśmy ich zobaczyć na balu TVN w 2019 roku.

Piotr Szeląg jest prawnikiem, który prowadzi własną kancelarię prawną w Warszawie. Wiadomo też, że ukochany Lary jest zwolennikiem tzw. rzymskich małżeństw, które oznaczają tyle, co życie bez ślubu.

Dla Rzymian małżeństwo było relacją faktyczną. Nie zaczynało się od ślubu, tylko od faktycznej chęci pozostawania razem jako mąż i żona. Dopiero wpływy filozofii chrześcijańskiej sprawiły, że zaczęto uważać ślubowanie sobie za coś istotnego prawnie. Myślę, że ten format był preferowany również dlatego, że wygodne dla państwa jest wiedzieć gdzie, kto i z kim jest. I teraz pojawia się pytanie: czy ja chcę, żeby państwo ingerowało w tę sferę? Czy ja chcę, żeby ktokolwiek ingerował w tę sferę? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie robili to, co chcą i co czują możliwie w każdym momencie, jeśli kochają - wyjaśnił Piotr Szeląg w rozmowie z portalem wp.pl

Mimo to Piotr nie ukrywa, że właśnie Lara jest tą jedyną, z którą chciałby spędzić resztę życia. Nie potrzebuje do tego sformalizowania związku - i chyba rzeczywiście wiele wskazuje na to, że naprawdę tak myśli. Ciąża jego partnerki jest na to dowodem.

Lara Gessler - życie po rozwodzie

Warto przypomnieć, że Lara ma za sobą już jeden rozwód. Na początku 2019 roku rozwiodła się z mężem Pawłem Ruczem po zaledwie półtorarocznym małżeństwie. Tuż po rozstaniu u boku Lary pojawił się nowy partner.

Najwyraźniej w końcu odnalazła szczęście. Teraz tworzy udany związek i już niedługo zostanie mamą. Będzie to też pierwszy wnuczek lub wnuczka Magdy Gessler.