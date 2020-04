Marina i Wojtek Szczęsny są małżeństwem już ponad 4 lata. W lipcu 2018 zostali rodzicami - właśnie wtedy na świat przyszedł ich pierwszy syn Liam. Jak się okazuje, piosenkarka i piłkarz nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii rodzicielskich planów. W relacji zorganizowanej przez samą zainteresowaną na Instagramie ta zdradziła, że chciałby zajść w kolejną ciążę. Co więcej, ma już nawet wybrane imiona dla wymarzonej córeczki.

Marina i Szczęsny chcą mieć drugie dziecko

Marina nie jest bardzo wylewna, jeśli chodzi o swoje życie osobiste. Przypomnijmy, że swoją ciążę ukrywała przed internautami i mediami prawie do samego końca, za co zresztą została skrytykowana przez większość z nich. Od kiedy piosenkarka została mamą, już chętniej opowiada o synu za pośrednictwem mediów społecznościowych, a ostatnio uchyliła rąbka tajemnicy, co do małżeńskich planów. Okazuje się, że Marinie i Wojtkowi marzy się córka.

Bardzo nam się marzy też dziewczynka i mamy już wybrane imiona, ale nie zdradzę - mówiła zadowolona.

Jesteście ciekawi, kto wybrał imię Liam? To był pomysł Szczęsnego, który sprytnie przekonał do niego żonę.

Ja miałam trochę inną propozycję i przez 6 miesięcy miał mój syn inaczej na imię, już w brzuszku. Nie będę wam mówić jak. I później Wojtek zaproponował nowe imiona i powiedział historię o Liamie. Jakąś fajną historyjkę. Taką uroczą - dodała Marina.

Wojtek Szczęsny nieco popsuł bajkową atmosferę, ponieważ zza pleców małżonki przyznał, że wymyślił ckliwą historię, aby tylko przekonać ją do swojego pomysłu. Jak się okazuje, udało się.

